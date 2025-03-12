Спрогнозированы цены на бензин в апреле

Цены на бензин на российских заправках в апреле 2025 года вырастут на 9,5% к апрелю 2024 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Цена на бензин — это индикатор общего уровня инфляции в России. В конце февраля розничные цены на бензин росли быстрее, чем уровень инфляции, однако с начала марта, по крайней мере в Москве, цены практически не меняются. Не стоит ожидать значительного роста и в апреле. Скорее всего, они останутся на уровне инфляции — порядка 9,5% или 10%», — отметил экономист.

По состоянию на 11 марта 2025 года, средние розничные цены на литр АИ-92 на АЗС составляли 56,21 рубля (+9,45% за год), а АИ-95 — 60,18 рубля (+8,68% за год).

По данным ЦБ, на 10 февраля годовая инфляция достигла 10%.

Цены на бензин зависят от налогов, акцизов, колебаний оптовых цен и других факторов, таких как себестоимость добычи нефти, переработка, транспортировка и содержание заправочных станций. В этом году США ввели наиболее масштабные санкции в отношении российского энергетического сектора. В санкционный пакет вошли сразу несколько представителей российской нефтяной отрасли: «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», а так же главы «Газпром нефти», «Зарубежнефти», президент «Лукойла».

Ранее эксперт предрекла резкое падение цен на нефть в 2025 году.