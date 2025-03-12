Инфляция в России превысила 10%

Инфляция в России в феврале 2025 года достигла 10,06% в годовом выражении. Это следует из данных Росстата.

По сравнению с январем цены выросли на 0,81%, что превысило предыдущий месячный показатель в 0,68%. Наибольший вклад в рост инфляции внесло подорожание продовольственных товаров — на 1,27% за месяц и 11,68% за год. Непродовольственные товары стали дороже на 0,26% в феврале и 6,07% в годовом исчислении, а услуги подорожали на 0,81% и 12,67% соответственно.

Среди ключевых категорий выделяется резкий скачок цен на сливочное масло — за год его стоимость выросла на 34,83%. Существенно подорожали рыба и морепродукты (+18,08%), овощи и фрукты (+16%), хлебобулочные изделия (+14,17%) и алкогольные напитки (+11,67%). Единственным исключением стали куриные яйца, которые подешевели на 2,1% благодаря нормализации поставок.

10 марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что ЦБ приступит к снижению ключевой ставки в конце 2025 года. К декабрю она составит 20%. При этом он не исключил и альтернативный сценарий — с более ранним и резким снижением ключевой ставки до 13–18% к концу 2025 года, если будет прогресс в переговорах России и США или значительное замедление экономики и инфляции.

14 февраля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% второй раз подряд. В 2024 году регулятор трижды повышал ключевую ставку, в 2023 году — пять раз.

Ранее были спрогнозированы цены на бензин в апреле.