Бренд Libresse объявил о смене названия в России

Бренд Libresse в России перейдет на кириллицу и сменит название на «Либресс», сообщили в пресс-службе компании.

Марка Libresse принадлежит шведской Essity. В 2022 году компания объявила о планах по уходу из России. В прошлом году завершилась сделка по продаже бизнеса.

«По условиям сделки, в 2024 году бренд Libresse должен быть русифицирован. В связи с этим продукты бренда будут производиться с названием «Либресс» на русском языке», — комментирует генеральный директор ООО «ЭвоКом» (новый владелец бренда) Артем Лебедев.

Первые отгрузки товаров с обновленным названием бренда начали появляться в магазинах еще в мае. Полный переход произойдет по мере продаж складских запасов продукции из старых партий.

Товары бренда Zewa продолжат продаваться с прежним названием.

До этого сообщалось, что российский холдинг «Объединенные пивоварни» захотел выпустить пиво, названное в честь автомобиля — «Москвич».

Ранее стало известно, сколько новых зарубежных брендов пришли в Россию с начала года.