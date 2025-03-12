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С экс-владельцев «Макфы» взыскали почти полмиллиона рублей

Суд в Челябинске взыскал более 477 тысяч рублей с экс-владельцев «Макфы»
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-владельцам «Макфы» и взыскал с них в пользу государства более 477 тысяч рублей судебных издержек по делу об изъятии у них 19,7 млрд руб. дивидендов, распределенной прибыли и займов, которые были получены с 2002 по 2024 год. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

По его словам, решение суда будет обжаловано. Юрист утверждает, что платежные документы были оформлены с нарушениями законодательства РФ.

«Также некоторые платежные документы отсутствуют в базе данных госзакупок ЕАИС и т. д.», — добавил он.

В январе Центральный районный суд Челябинска взыскал с бывших владельцев компании «Макфа» свыше 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ. Суд также постановил немедленно передать в собственность государства 100% долей Мишкинского комбината.

По версии надзорного ведомства, бывший губернатор Челябинской области и основатель компании «Макфа» Михаил Юревич, а также экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

Ранее отец основателя «Макфы» обратился в СК после изъятия компании в госсобственность.

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