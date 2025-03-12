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Прокачку нефти по «Дружбе» в Словакию восстановили

Transpetrol: восстановлена перекачка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию
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Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol сообщил, что прокачка нефти по «Дружбе» в Словакию восстановлена. Соответствующее заявление компании приводит словацкое издание Denník N.

«По нашим данным, после устранения технических причин на нефтепроводе «Дружба» на участке за пределами Словакии была восстановлена перекачка нефти по направлению к нам», — заявил оператор.

Он добавил, что поступление топлива в республику ожидается вечером 12 марта.

Как заявляли в Transpetrol, транспортировка нефти по трубопроводу в Словакию была приостановлена в связи с технической неполадкой, возникшей на территории другой страны.

12 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком сказал, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба». По его словам, данная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) неприемлема.

Дипломат также отметил, что нефтепровод имеет большое значение для снабжения страны, так как если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет почти полностью прекращена.

Ранее украинские беспилотники пытались атаковать станцию газопровода «Турецкий поток».

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