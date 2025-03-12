Россиян предупредили о новом способе обмана с самозапретом на кредиты

Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.

«Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий «Госуслуги», вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — говорится в сообщении организации.

В ассоциации уточнили, что мошенники отправляют фишинговые ссылки. После получения доступа к аккаунту на «Госуслугах» они могут авторизоваться в приложении банка, получив тем самым доступ к счетам. Также мошенники с помощью ссылки могут загрузить вирус, отметили в организации.

Накануне Минцифры РФ сообщило, что россияне подали 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты. Самому старшему заявителю оказалось 103 года, уточнили в министерстве. Сервис начал свою работу на «Госуслугах» 1 марта.

Ранее россиянам объяснили, что им грозит за попытку взять кредит при самозапрете.