Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новом способе обмана с самозапретом на кредиты

«Известия»: мошенники используют самозапрет на кредиты для обмана россиян
close
Depositphotos

Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.

«Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий «Госуслуги», вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — говорится в сообщении организации.

В ассоциации уточнили, что мошенники отправляют фишинговые ссылки. После получения доступа к аккаунту на «Госуслугах» они могут авторизоваться в приложении банка, получив тем самым доступ к счетам. Также мошенники с помощью ссылки могут загрузить вирус, отметили в организации.

Накануне Минцифры РФ сообщило, что россияне подали 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты. Самому старшему заявителю оказалось 103 года, уточнили в министерстве. Сервис начал свою работу на «Госуслугах» 1 марта.

Ранее россиянам объяснили, что им грозит за попытку взять кредит при самозапрете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами