Названо число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Минцифры: самозапрет на кредиты через «Госуслуги» установили более 5 млн россиян

Россияне подали 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Сервис по запрету кредитов и займов начал свою работу на «Госуслугах» 1 марта. Как рассказали в ведомстве, за 10 дней к нему прибегли уже 5 млн раз. Самому старшему заявителю оказалось 103 года, уточнили в министерстве.

Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично.

Больше всего соответствующие запреты установили жители Москвы (951 тыс.), Петербурга (388 тыс.), Подмосковья (307 тыс.), Краснодарского края (185 тыс.) и Свердловской области (160 тыс.).

Сервис самозапрета на кредиты может помочь защититься от мошенников. Снять ограничение можно в любой момент с помощью «Госуслуг».

До этого газета «Ведомости» писала, что некоторые россияне, установившие самозапрет на кредиты на портале «Госуслуги», пытаются оформить новые займы.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники могут продать квартиру без их согласия.