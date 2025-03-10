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Россиянам объяснили, что им грозит за попытку взять кредит при самозапрете

Юрист Воробьёв: выданный при самозапрете кредит аннулирован не будет
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Многие из установивших самозапрет на кредиты россиян начали отправлять заявки в банки на новые займы. Некоторые из банков и микрофинансовых организаций выдали деньги, так как в их кредитных историях еще не появилась соответствующая отметка. Предполагается, что выплачивать заем, оформленный при самозапрете, не нужно, однако не все так просто, объяснил RT юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

Самозапрет – это инструмент от мошенников, действие которого предполагает, что если человек, воспользовавшийся этой услугой, стал жертвой преступников, вынудивших его взять кредит, то он может не возвращать долг. Однако если будет установлено, что клиент банка сам подал заявку на кредит, то аннулироваться он не будет, а за человеком сохранится долг, объяснил юрист.

«То есть наличие запрета в данном случае работать не будет», — добавил он.

Самозапрет он призвал рассматривать именно как меру защиты от посторонних. Если оформляется кредит самим человеком, то это не факт мошенничества, пострадавших при этом нет, а клиент обязан выплатить долг, заключил Воробьев.

Напомним, сегодня стало известно о росте количества случаев, когда россияне, установившие самозапрет на кредиты, отправляют заявки в банки. По данным финансовых организаций, ежедневно приходит по 200 таких попыток. Например, 1 марта, когда на «Госуслугах» появилась возможность установки самозапрета на оформление кредитов, 0,7% клиентов, воспользовавшихся нововведением, попытались взять заем, 2 марта их было уже 0,9%, а 3 марта — 1,5%.

Ранее была названа доля россиян, готовых оформить самозапрет на кредиты.

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