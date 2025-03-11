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Руководство Балтийского завода высоко оценило риск его банкротства

РБК: руководство Балтийского завода высоко оценило риск его банкротства
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АО «Балтийский завод»

Руководство АО «Балтийский завод», входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), пришло к выводу, что высок риск банкротства предприятия. Об этом сообщает РБК.

Согласно финансовой отчетности, завод в 2024 году получил рекордную для себя выручку — 31,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2023-м. При этом непокрытый накопленный убыток на 1 января 2025 года составил 32,2 млрд рублей.

В годовом отчете, подписанном генеральным директором завода Александром Коноваловым, говорится, что у предприятия «имеется высокая вероятность банкротства». При этом отмечается, что финансовое положение руководство завода объясняет системной ситуацией в российском судостроении.

АО «Балтийский завод» строит, в частности, универсальные атомные ледоколы проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал»), которые являются самыми мощными в мире. В декабре сообщалось, что на атомном ледоколе «Якутия», построенном на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот», подняли флаг России.

Ранее сообщалось, что два атомохода скоро пополнят состав российского флота.

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