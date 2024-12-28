В Петербурге на новом атомном ледоколе «Якутия» подняли флаг России

На атомном ледоколе «Якутия», построенном на Балтийском заводе «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) по заказу ФГУП «Атомфлот», подняли флаг России. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Его закладка состоялась в мае 2020 года, спуск на воду — в ноябре 2022 года. В церемонии спуска принял участие президент России Владимир Путин.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что атомоход «Якутия» станет продолжением серии ледоколов нового поколения, которые с 2016 года сходят со стапелей Балтийского завода.

Ледокол «Якутия» стал четвертым по счету и третьим серийным, построенным на заводе по проекту 22220. Судно отличается от своих предшественников тем, что его оборудование и комплектующие заменены на отечественные.

«Коллектив верфи постоянно наращивает темпы сдачи каждого нового судна. Если на постройку головного ледокола «Арктика» ушло семь с половиной лет, на первые два серийных — на год меньше, то строительство ледокола «Якутия» завершено всего за 4 года», — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что предприятие успешно оптимизирует производственные процессы, повышает уровень автоматизации и скорость поставок по кооперационным цепочкам.

Первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов отметил, что четырехлетняя работа большой команды судостроителей, инженеров и ученых велась в сложных условиях, вызванных пандемией и внешним давлением.

«Санкционные ограничения, с которыми мы столкнулись, не помешали нам обеспечить качественное и своевременное строительство заказа», — сказал он.

Генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов поблагодарил всех, кто строил, проводил пуско-наладочные работы и испытывал ледокол «Якутия».

«Балтийский завод со своим детищем не прощается, мы будем помогать «Атомфлоту» его эксплуатировать, обеспечивать запчастями, производить обслуживание», — заверил он.

Главная задача ледоколов проекта 22220 — обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. В настоящее время там эксплуатируются три ледокола, построенные на Балтийском заводе: «Арктика», «Сибирь» и «Урал».