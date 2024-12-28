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В Петербурге на новом атомном ледоколе «Якутия» подняли флаг России

Ледокол «Якутия» стал четвертым по счету судном проекта 22220
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Пресс-служба ОСК

На атомном ледоколе «Якутия», построенном на Балтийском заводе «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) по заказу ФГУП «Атомфлот», подняли флаг России. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Его закладка состоялась в мае 2020 года, спуск на воду — в ноябре 2022 года. В церемонии спуска принял участие президент России Владимир Путин.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что атомоход «Якутия» станет продолжением серии ледоколов нового поколения, которые с 2016 года сходят со стапелей Балтийского завода.

Ледокол «Якутия» стал четвертым по счету и третьим серийным, построенным на заводе по проекту 22220. Судно отличается от своих предшественников тем, что его оборудование и комплектующие заменены на отечественные.

«Коллектив верфи постоянно наращивает темпы сдачи каждого нового судна. Если на постройку головного ледокола «Арктика» ушло семь с половиной лет, на первые два серийных — на год меньше, то строительство ледокола «Якутия» завершено всего за 4 года», — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что предприятие успешно оптимизирует производственные процессы, повышает уровень автоматизации и скорость поставок по кооперационным цепочкам.

Первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов отметил, что четырехлетняя работа большой команды судостроителей, инженеров и ученых велась в сложных условиях, вызванных пандемией и внешним давлением.

«Санкционные ограничения, с которыми мы столкнулись, не помешали нам обеспечить качественное и своевременное строительство заказа», — сказал он.

Генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов поблагодарил всех, кто строил, проводил пуско-наладочные работы и испытывал ледокол «Якутия».

«Балтийский завод со своим детищем не прощается, мы будем помогать «Атомфлоту» его эксплуатировать, обеспечивать запчастями, производить обслуживание», — заверил он.

Главная задача ледоколов проекта 22220 — обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. В настоящее время там эксплуатируются три ледокола, построенные на Балтийском заводе: «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

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