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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на апрель

Экономист Зельцер: доллар будет стоить более 90 рублей в апреле
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Depositphotos

Курс доллара в апреле составит более 90 рублей, евро — от 94 рублей, юаня — ближе к 12,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«После февральского фееричного взлета рубля на полугодовые максимумы с приходом весны инвалюты исполняют плановый технический отскок. Зимой доллар стоил около 85 рублей, евро — 90 рублей, юань — от 12,3 рубля. В апреле ждем от 90 рублей за доллар, от 94 рублей за евро и ближе к 12,3 рубля за юань. Возможно, курсы будут еще немного выше, но локальный откат рубля близок к завершению. Курс рубля зависим от множества факторов — баланс экспорта/импорта, бюджетный механизм, геополитическая риск-премия», — отметил экономист.

Зельцер добавил, что нацвалюта может сильно ослабнуть лишь при резком обострении российско-украинского конфликта.

7 марта курс доллара составил более 89 рублей, евро — 96 рублей, юаня — 12,2 рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что при прогрессе в переговорах России и США по урегулированию конфликта на Украине возможно дальнейшее укрепление рубля — доллар будет стоить 80–85 рублей.

Россиянам дали советы по вложению в иностранную валюту.

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