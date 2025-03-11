Россиян предупредили о последствиях оплаты покупок смартфоном

Финансист Валишвили: есть риск утери денег с карт при оплате смартфоном по NFC

При оплате смартфоном по системе NFC-технологии существует риск кражи денег с банковских карт владельца. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

«Для жертвы, как правило, разыгрывается следующая легенда. Звонок от «сотрудника банка» с сообщением о необходимости установить новое банковское приложение, т.к. прежнее было заблокировано из-за санкций», — рассказала собеседница агентства.

Валишвили отметила, что после этого звонка на смартфон приходит смс со ссылкой на скачивание файла. Эксперт предупредила, что фейковая программа максимально похожа на приложение банка. Однако на самом деле оно является вредоносным и передает персональные и банковские данные мошенникам, предупредила финансист.

Новость дополняется.