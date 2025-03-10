В России резко подорожали медицинские услуги

Средний чек на медицинские услуги в России за год вырос почти на 15%

Средний чек на медицинские услуги в России за год вырос на 14,96%, до 4,5 тыс. рублей в декабре 2024 года. Об этом говорится в исследовании журнала «Т-Ж», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Расходы на частную медицину растут выше темпов инфляции, которая в 2024 году составила 9,52%.

Средний чек планомерно растет с возрастом и достигает пика у людей в возрасте 56—60 лет: они тратят за один поход в клинику 4,7 тыс. рублей. Однако после 60 лет средний чек незначительно падает, до 4,5 тыс. рублей.

Разница в среднем чеке в зависимости от региона может быть шестикратной. Больше всего на частную медицину тратят жители Москвы — средний чек там 7,2 тыс. рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (5,2 тыс. рублей). В Приморском крае — 4 тыс. рублей, в остальных регионах он не превышает 3,9 тыс. рублей. Меньше всего средний чек в Мордовии, Марий Эл, Вологодской и Курганской областях — до 2 тыс. рублей.

В возрастном разрезе частной медициной чаще всего пользуются люди среднего возраста, от 26 до 45 лет, особенно — в возрасте 31—35 лет.

Исследование было проведено в марте 2025 года.

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