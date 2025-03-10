Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты объяснили, что стоит за повышением антикитайских пошлин США

РАСПП: Китай может приготовить еще один козырь в торговой войне с США
close
Kathy Willens/AP

Торговое противостояние между Китаем и США продолжает нарастать. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

Журналисты напоминают, что введенные Штатами антикитайские пошлины выросли до 20% с 4 марта — спустя всего месяц после введения тарифов на уровне 10%. В Вашингтоне такое решение объясняют угрозой национальной безопасности в связи с притоком на американскую территорию синтетических опиоидов, в том числе фентанила.

Эксперты полагают, что Соединенные Штаты прибегли к пошлинам в качестве решения экономических проблем — растущего госдолга и затрат на его обслуживание. В ответ компании из Китая перестали приобретать американскую древесину, объясняя отказ от закупок некачественной продукцией. Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников (РАСПП) Виталий Манкевич считает, что эта мера была подготовлена заранее и просто пущена в ход в качестве ответной.

США также ввели 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. Эти страны в ответ пригрозили введением тарифов на товары из США. Некоторые эксперты полагают, что такие тарифы могут стоить Канаде и Мексике до 5% ВВП. Однако существует вероятность, что Вашингтон и Оттава достигнут соглашения, смягчающего условия по автомобильной продукции.

Ранее МИД КНР пригрозил США ответом на давление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами