РАСПП: Китай может приготовить еще один козырь в торговой войне с США

Торговое противостояние между Китаем и США продолжает нарастать. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

Журналисты напоминают, что введенные Штатами антикитайские пошлины выросли до 20% с 4 марта — спустя всего месяц после введения тарифов на уровне 10%. В Вашингтоне такое решение объясняют угрозой национальной безопасности в связи с притоком на американскую территорию синтетических опиоидов, в том числе фентанила.

Эксперты полагают, что Соединенные Штаты прибегли к пошлинам в качестве решения экономических проблем — растущего госдолга и затрат на его обслуживание. В ответ компании из Китая перестали приобретать американскую древесину, объясняя отказ от закупок некачественной продукцией. Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников (РАСПП) Виталий Манкевич считает, что эта мера была подготовлена заранее и просто пущена в ход в качестве ответной.

США также ввели 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики. Эти страны в ответ пригрозили введением тарифов на товары из США. Некоторые эксперты полагают, что такие тарифы могут стоить Канаде и Мексике до 5% ВВП. Однако существует вероятность, что Вашингтон и Оттава достигнут соглашения, смягчающего условия по автомобильной продукции.

Ранее МИД КНР пригрозил США ответом на давление.