Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансовый аналитик раскрыл, что будет с курсом доллара к сезону отпусков

Аналитик Александров предупредил о высокой волатильности на валютном рынке
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Доллар может закрепиться в районе 80 рублей и даже ниже ближе к лету, однако это зависит от множества факторов. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

По словам аналитика, копить на отпуск будет надежнее постепенно. Он отметил, что текущий курс рубля не является комфортным для бюджета, тем более на фоне падения нефтяных котировок из-за предполагаемого роста добычи и поставок со стороны ОПЕК+ и снижения динамики глобального спроса.

Александров добавил, что есть несколько уровней, к которым может подняться рубль, если многие факторы окажутся благоприятными — 87, 82 и 76 за доллар. Он подчеркнул, что эти показатели станут возможными при улучшении геополитической ситуации. Аналитик отметил, что движение доллара еще ниже маловероятно, однако данный момент может стать хорошей возможностью для приобретения валюты.

«Так что с целью подготовки к отпуску рекомендация классическая — накапливать сумму постепенно», — заявил Александров.

До этого кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал, что курс доллара в апреле составит более 90 рублей, евро — от 94 рублей, юаня — ближе к 12,5 рубля. По его словам, национальная валюта может сильно ослабнуть лишь при резком обострении российско-украинского конфликта.

Ранее россиянам дали советы по вложению в иностранную валюту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами