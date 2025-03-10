Финансовый аналитик раскрыл, что будет с курсом доллара к сезону отпусков

Доллар может закрепиться в районе 80 рублей и даже ниже ближе к лету, однако это зависит от множества факторов. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

По словам аналитика, копить на отпуск будет надежнее постепенно. Он отметил, что текущий курс рубля не является комфортным для бюджета, тем более на фоне падения нефтяных котировок из-за предполагаемого роста добычи и поставок со стороны ОПЕК+ и снижения динамики глобального спроса.

Александров добавил, что есть несколько уровней, к которым может подняться рубль, если многие факторы окажутся благоприятными — 87, 82 и 76 за доллар. Он подчеркнул, что эти показатели станут возможными при улучшении геополитической ситуации. Аналитик отметил, что движение доллара еще ниже маловероятно, однако данный момент может стать хорошей возможностью для приобретения валюты.

«Так что с целью подготовки к отпуску рекомендация классическая — накапливать сумму постепенно», — заявил Александров.

До этого кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал, что курс доллара в апреле составит более 90 рублей, евро — от 94 рублей, юаня — ближе к 12,5 рубля. По его словам, национальная валюта может сильно ослабнуть лишь при резком обострении российско-украинского конфликта.

Ранее россиянам дали советы по вложению в иностранную валюту.