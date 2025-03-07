Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы по вложению в иностранную валюту

Экономист Зайнуллин посоветовал вкладывать в иностранную валюту 5–10% накоплений
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Рекомендуемая доля вложений в иностранную валюту в настоящее время — 5–10% от накоплений, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Если есть желание непременно разместить какую-то часть средств в валюте, то я бы не рекомендовал размещать больше 5–10% от накоплений. Тем более что сейчас рублевые ставки по депозитам находятся на пике, и вряд ли какие-либо другие вложения смогут перекрыть эту доходность в период одного-двух лет. Можно рассмотреть валюты нейтральных стран — гонконгский доллар и дирхам ОАЭ», — отметил он.

Вложения в доллары и евро сопряжены с рисками из-за санкций, а китайский юань — из-за возможной девальвации после начала торговой войны с США, добавил экономист.

Он посоветовал посмотреть на золото как на инструмент защиты от геополитических рисков и колебаний, если есть желание распределить сбережения по разным активам.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключил, что цена тройской унции золота (31 грамм) превысит $3 тыс.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок вложений в золото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами