Россиянам дали советы по вложению в иностранную валюту

Рекомендуемая доля вложений в иностранную валюту в настоящее время — 5–10% от накоплений, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Если есть желание непременно разместить какую-то часть средств в валюте, то я бы не рекомендовал размещать больше 5–10% от накоплений. Тем более что сейчас рублевые ставки по депозитам находятся на пике, и вряд ли какие-либо другие вложения смогут перекрыть эту доходность в период одного-двух лет. Можно рассмотреть валюты нейтральных стран — гонконгский доллар и дирхам ОАЭ», — отметил он.

Вложения в доллары и евро сопряжены с рисками из-за санкций, а китайский юань — из-за возможной девальвации после начала торговой войны с США, добавил экономист.

Он посоветовал посмотреть на золото как на инструмент защиты от геополитических рисков и колебаний, если есть желание распределить сбережения по разным активам.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключил, что цена тройской унции золота (31 грамм) превысит $3 тыс.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок вложений в золото.