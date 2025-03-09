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Дачникам напомнили о новом налоге на капитальные строения

Роскачество: с 1 марта будет введен налог на здания с капитальным фундаментом
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Shutterstock

С 1 марта будет введен новый налог на некоторые капитальные сооружения, расположенные на дачных участках россиян. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В организации уточнили, что речь идет о постройках, имеющих капитальный фундамент. Такие строения необходимо зарегистрировать в Росреестре. При этом при отсутствии регистрации владельцы подобных зданий все равно будут обязаны оплатить налог, подчеркнули в Роскачестве.

«Капитальным фундаментом считается основание строения, которое нельзя разобрать, не нанеся тем самым строению существенный урон. Строго говоря, это база, которая связывает здание с почвой, фундамент часто оказывается «утоплен» в грунт. То есть все строения, которые не являются легкими и разборными, подпадают под эту новую правовую норму», — говорится в сообщении.

Налог будет рассчитываться из базовой кадастровой стоимости. Ставка будет варьироваться от 0,1% до 0,3%. Точный размер зависит от региона. При этом оплата налога за дом, который возведен на территории СНТ, остается прежней, отметили в Роскачестве.

В феврале основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева сообщала, что с точки зрения закона капитальные хозяйственные постройки относятся к части недвижимости, так как представляют собой объекты, прочно связанные с землей.

Ранее россиянам объяснили, какие бани и теплицы на их участках обложат налогами.

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