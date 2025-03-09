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В Госдуме анонсировали индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Депутат Бессараб: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 14,75%. Об этом «Ленте.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В среднем социальная пенсия по старости составит порядка 15,5 тысячи рублей, что сравняется с прожиточным минимумом пенсионера на федеральном уровне. При этом хочу напомнить: если кто-либо из пенсионеров получает пенсию ниже, чем прожиточный минимум пенсионера, то ему будут доплачивать до указанного уровня», — сказала депутат.

Бессараб пояснила, что при более низком региональном прожиточном минимуме доплата будет производиться из федерального бюджета. При этом если показатель в регионе выше, то пенсию будут доплачивать из регионального бюджета, отметила парламентарий.

7 марта Бессараб сообщила, что в России с 1 апреля также удвоят фиксированную выплату тем, кто в марте отпразднует 80-летний юбилей и оформит инвалидность I группы. Депутат напомнила, что социальные выплаты бывают трех видов — по старости, инвалидности или потере кормильца.

Ранее в Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации.

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