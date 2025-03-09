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В Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации

Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии достигнет 43 тысяч рублей
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Depositphotos

Средний размер военной пенсии в России достигнет 43 тысяч рублей после мартовской индексации на 9,5%. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) в беседе с РИА Новости.

«Средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — отметил он, ссылаясь на данные расчетов.

13 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года. До подписания закона военные пенсии в стране были проиндексированы на 5,1%, однако это оказалось ниже фактической инфляции. Изменения предполагают, что пенсии будут увеличены еще на 4,4%. В результате этого общий уровень индексации выплат военным пенсионерам в 2025 году составит 9,5%.

Согласно закону, размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, составит 93,59%.

Военные пенсии высчитываются из размера денежного довольствия, надбавки, а также понижающего коэффициента. Дополнительно могут учитываться надбавки ветеранам боевых действий и надбавки за службу в районах Крайнего Севера.

Ранее россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию.

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