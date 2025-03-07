В Госдуме назвали три категории россиян, которым повысят пенсию в апреле

В России с 1 апреля 2025 года повысят размер социальных пенсий, а также удвоят фиксированную выплату тем, кто в марте отпразднует 80-летний юбилей и оформит инвалидность I группы. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что социальные выплаты бывают трех видов — по старости, инвалидности или потере кормильца. Их проиндексируют в следующем месяце на 14,75%. По ее словам, такие выплаты получают около 4 млн россиян.

«Кроме того, увеличится фиксированная выплата у тех, кто в марте отметил 80-летие или получил в этом месяце I группу инвалидности. Обычный ее размер почти сравнялся с девятью тысячами рублей и составляет 8 907,70 рубля. У вышеперечисленных категорий с 1 апреля сумма вырастет в два раза», — добавила Бессараб.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов до этого говорил, что работники вредных производств, военные, многодетные матери и другие категории граждан получат право на досрочную пенсию в 2025 году. Также правом на досрочную пенсию обладают педагоги, врачи, военные, сотрудники МВД, УФСИН, Росгвардии, космонавты, летчики и пожарные.

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