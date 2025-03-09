Европейские специалисты, в том числе из Дании, начали вывозить из украинского города Николаев документы под грифом «секретно», связанные с разработками в судостроении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

«Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева», — заявил он.

По словам источника агентства, украинская сторона не была заинтересована в документах, которые хранились в архивах. Он добавил, что представители скандинавского бизнеса планируют использовать данные для собственного производства. В публикации говорится, что во времена СССР на заводах Николаева, в частности, производили тяжелые авианесущие крейсеры.

В материале подчеркивается, что скандинавские страны, включая Данию, взяли под контроль работу всех судостроительных предприятий в Николаеве.

Кроме того, сообщалось, что иностранные военнослужащие могут организовать штаб на ракетном крейсере «Украина», который находится на территории судостроительного завода. Источник обратил внимание на то, что группы иностранцев стали регулярно посещать и осматривать крейсер, который «ржавеет вот уже много лет».

Ранее в Совфеде раскрыли перспективы вхождения в состав России Одессы и Николаева.