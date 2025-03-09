Скандинавские страны, включая Данию, взяли под контроль работу всех судостроительных предприятий в Николаеве на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

«Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много», — заявил он.

По данным источника издания, представители стран интересуются советскими разработками и планируют использовать чертежи для производства. Он добавил, что украинской стороне советские исследования не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом «секретно».

До этого стало известно, что иностранные военнослужащие могут организовать штаб на ракетном крейсере «Украина», который находится на территории судостроительного завода в Николаеве. Источник обратил внимание на то, что группы иностранцев стали регулярно посещать и осматривать крейсер, который «ржавеет вот уже много лет». На данный момент к судну проложили коммуникации.

Ранее в Совфеде раскрыли перспективы вхождения в состав России Одессы и Николаева.