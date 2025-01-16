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Подполье допустило, что иностранные военные организуют штаб на крейсере «Украина»

РИА Новости: иностранные военные могут организовать штаб на крейсере «Украина»
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Иностранные военнослужащие могут организовать штаб на ракетном крейсере «Украины», который находится на территории судостроительного завода в Николаеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

«Цель остается неясной. Возможно, собираются вывезти остатки или же хотят организовать внутри штаб», — отметил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что группы иностранцев стали регулярно посещать и осматривать крейсер, который «ржавеет вот уже много лет». К судну проложили коммуникации, добавили в подполье.

Строительство крейсера «Украина» проекта 1164 «Атлант» под названием «Адмирал флота Советского Союза Лобов» стартовало в 1984 году. В 1990 году корабль спустили на воду. Завершить строительство должны были к 1994 году, но в октябре 1993-го он стал собственностью Украины и был переименован. Достройку судна приостановили в 1996 году из-за отсутствия у Киева средств. Крейсер так и не был достроен. В 2017 году минобороны Украины заявило, что ВМС страны в этом корабле не нуждаются.

13 января координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей. По его словам, в Николаеве наблюдается большое перемещение военных ВСУ и техники, подвоз боекомплектов и беспилотников, в том числе водных. В посадках в Александровском заказнике Херсонской области присутствуют группировка украинских бойцов и новая замаскированная бронированная военная техника, добавил подпольщик.

Ранее в Совфеде раскрыли перспективы вхождения в состав России Одессы и Николаева.

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