Россиянам объяснили, кто и зачем ищет чужие кредитные истории

Кредитные истории заемщиков нужны не только банку, они вызывают интерес самых разных структур и мошенников. Об этом агентству »Прайм» рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

По его словам, запрос в Бюро кредитных историй (БКИ) может сделать любой, кто получил согласие от субъекта — кредитная организация, страховая компания, оператор мобильной связи или работодатель.

Эксперт пояснил, что изначально подобная функция была нужна банкам для того, чтобы оценить риск невыплаты по кредиту. Позднее подобная информация потребовалась работодателям для отбора сотрудников.

«Законность доступа к кредитной истории определяется наличием согласия на право ее получить», — отметил собеседник агентства.

Мехтиев обратил внимание, что при подписании бумаг необходимо быть внимательным и обращать внимание, так ли необходимо предоставлять свою кредитную историю.

Также собеседник агентства пояснил, что в последнее время участились попытки мошенников проверить кредитную историю физического лица, получив доступ к учетной записи на портале Госуслуг. По словам эксперта, делается это для того, чтобы реализовать сценарий «звонок из органов» и «безопасный счет», после чего войти в доверие и сообщить, что его счета находятся под угрозой, «их срочно надо перевести на безопасный счет».

До этого сообщалось, что жительницу Челябинска поймали в банке во время попытки снять деньги по совету мошенников. Чтобы сохранить деньги, пенсионерка несколько дней посещала банки, где снимала средства со своих счетов и переводила на реквизиты аферистов. Всего она отдала 6,5 миллиона рублей.

Ранее пенсионерка из Кургана потеряла квартиру, переоформляя страховой полис.