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В Китае планируют производить летающие автомобили

Китайский XPeng Motors планирует производить летающие автомобили в 2026 году
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Xpeng

Китайский производитель автомобилей XPeng Motors планирует производить летающие транспортные средства (ТС) в 2026 году. Об этом заявил председатель правления компании Хэ Сяопэн, пишет ТАСС.

«В 2026 году XPeng планирует наладить первое массовое производство раздельного летающего автомобиля, который мы называем «наземный авианосец», — рассказал он.

По его словам, это будет большим шагом для Китая на мировых рынках.

Недавно издание «Мотор» сообщало, что российские власти начали закупать новые бизнес-седаны Hongqi напрямую из Китая. Судя по предоставленным данным, автомобили были приобретены для министерства иностранных дел.

До этого стало известно, что Hongqi в 2025 году выведет на российский рынок две новых модели — лифтбэк H6 и кроссовер HS7.

Настоящей сенсацией этого года должно стать появление в России абсолютно новой модели Hongqi линейки «люкс» — роскошного седана L1.

Ранее сообщалось, что в Китае появится крупнейший в мире производитель автомобилей.

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