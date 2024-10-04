Автобренд Hongqi перечислил новинки, которые привезет в Россию в 2025 году

Китайский автопроизводитель Hongqi в 2025 году выведет на российский рынок две новых модели — лифтбэк H6 и кроссовер HS7. Об этом сообщается в релизе Hongqi, поступившем в «Газету.Ru».

«В следующем году появятся лифтбэк H6 и новое поколение кроссовера HS7. И, конечно, настоящей сенсацией будущего года должно стать появление в России абсолютно новой модели Hongqi линейки «люкс» — роскошного седана L1», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора Hongqi Rus Ивана Савельева.

Также Hongqi планирует привезти в Россию полноприводную версию седана H9, добавил Савельев. До конца 2024 года китайская премиум-марка планирует расширить дилерскую сеть в России до 45-50 дилерских центров.

Среднеразмерный лифтбэк Hongqi H6 оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 252 л.с. и автоматической трансмиссией. Привод у автомобиля передний. Кроссовер HS7 оснащается таким же силовым агрегатом.

Ранее марка Soueast раскрыла характеристики автомобилей, которые появятся в России.