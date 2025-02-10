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В Китае появится крупнейший в мире производитель автомобилей

Dongfeng и Changan объединятся для создания крупнейшего автопроизводителя
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DongFeng

Китайский автопроизводитель Dongfeng объявила о планах реструктуризации, сообщает interfax.ru со ссылкой на компанию.

Отмечается, что «реструктуризация может привести к смене контролирующего акционера автопроизводителя, но не приведет к смене фактического владельца», которым является государство.

Другой автопроизводитель — Changan сообщил 9 февраля, что China South Industries Group Co., владеющая долей в нем, планирует реструктуризацию вместе с другой госкомпанией.

Заявления двух компаний способствовали появлению ожиданий слияния двух компаний, входящих в так называемую «большую четверку» китайских автопроизводителей, контролируемых государством.

До этого стало известно, что производство кроссовера Audi Q8 e-tron на заводе в Брюсселе завершится 28 февраля. После этого предприятие закроют, а три тысячи работников будут сокращены.

Завод работал с 1949 года. Его закрытие стало частью программы Volkswagen по оптимизации производства, которая подразумевает сокращение более 35 тыс. рабочих мест в Германии, перенос части сборочных цехов и сокращение производства автомобилей примерно на 734 тыс. единиц.

Отмечается, что немецкие заводы Volkswagen могут избежать аналогичной судьбы благодаря китайским автопроизводителям, стремящимся расширить свое присутствие в Европе.

Также Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS.

Перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление в 2025 году и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.

Преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.

Ранее были названы китайские автобренды, которые покинут российский рынок в 2025 году.

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