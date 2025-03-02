Российские власти стали напрямую закупать автомобили Hongqi в Китае

Российские власти начали закупать новые бизнес-седаны Hongqi напрямую из Китая. Об этом сообщает «Мотор».

«В сети появилась фотография обновленного Hongqi H9 на номерах а*мр97. Судя по открытым данным, автомобиль принадлежит министерству иностранных дел, собран в 2024 году и оснащается 3,0-литровым V6. Представительство Hongqi поставки таких седанов не подтверждает», - говорится в сообщении портала.

До этого стало известно, что Hongqi в 2025 году выведет на российский рынок две новых модели — лифтбэк H6 и кроссовер HS7.

Настоящей сенсацией этого года должно стать появление в России абсолютно новой модели Hongqi линейки «люкс» — роскошного седана L1.

Также Hongqi планирует привезти в Россию полноприводную версию седана H9. До конца 2024 года китайская премиум-марка планирует расширить дилерскую сеть в России до 45-50 дилерских центров.

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