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Стало известно о расширении блокировок платежей через Bank of China

РБК: Bank of China стал чаще блокировать платежи из стран, дружественных РФ

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wikipedia.org

Bank of  China начал чаще блокировать юаневые платежи из  стран, дружественных России, подобное может быть вызвано ужесточением комплаенса из-за опасений вторичных санкций. Об этом сообщает РБК.

По словам заместителя председателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислава Донченко, недавно у компании из ОАЭ не получилось осуществить перевод в юанях из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между собственными счетами. Он подчеркнул, что трансфер средств мог быть заблокирован Bank of China, выступающим посредником, поскольку у него нет прямых корреспондентских отношений с Chouzhou.

Он добавил, что ни директор, ни учредитель компании не имели формальных связей с российской стороной.

Гендиректор компании «Синорусс», оказывающей юридические и бухгалтерские услуги российскому и китайскому бизнесу, Сурана Раднаева отметила, что ситуация с блокировкой платежей банками КНР не должна удивлять, ведь китайские кредитные организации соблюдают американские санкции тщательнее, чем это делают в США.

В конце октября министерство финансов США разрешило проводить операции по сделкам, связанным с энергетикой, с российскими банками.

Ранее американские законодатели призвали усилить санкции против России.

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