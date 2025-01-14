Нерезидентам Казахстана ограничили срок действия банковских карт

В Казахстане ограничили одним годом срок действия банковских карт для нерезидентов республики. Информацию об этом опубликовало на сайте правительства страны агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

«Установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан — 12 месяцев», — указано на портале.

Кроме того, власти ограничили число карт, которое может оформить один клиент, для минимизации незаконного оборота цифровых активов и запрещенных веществ.

Как уточнили в агентстве изданию Kursiv, введенные ограничения не коснутся уже действующих банковских карт.

Помимо этого, с января 2025 года Казахстан приостановил выдачу ИИН россиянам.

Ранее зампремьера Казахстана заявил, что страна не будет помогать РФ обходить санкции.