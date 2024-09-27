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Россиянам назвали способ приумножить капитал в 2025 году

Россиянам рекомендовали для приумножения капитала вложиться в краудфандинг

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Shutterstock

Для приумножения капитала вместо облигаций и вложения в недвижимость россиянам лучше использовать неконсервативные стратегии. Об этом заявил президент частного инвестиционного клуба Unscripted.ru Андрей Ратников, пишет «Лента.ру».

По его словам, если инвестор ищет цель преумножить свой капитал, а не просто сохранить его, следует задуматься о более рисковых стратегиях. К таким можно отнести различные модели краундфандинга, отмечает Ратников.

«На некоторые платформы можно зайти даже с суммой 100 тысяч рублей. А доходность в среднем составляет от 30 процентов и выше», — сказал он.

Финансовое мышление россиян за последние несколько лет заметно изменилось. Они все чаще демонстрируют осознанность в планировании своего бюджета, откладывая определенный процент от зарплаты на непредвиденные расходы, а также инвестируя уже имеющиеся накопления в доступные финансовые инструменты. О том, куда стоит вложить деньги для увеличения пассивного дохода — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что инвестиции в арендное жилье стали выгоднее.

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