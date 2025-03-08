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В России подорожали свежесрезанные цветы

АКРА: свежесрезанные цветы в РФ подорожали почти на 20%
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Sergey Bezgodov/Shutterstock/FOTODOM

Цены на свежесрезанные цветы в России выросли почти на 20%, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

По его словам, стоимость одного цветка в среднем составляет 220 рублей. АКРА проводила анализ в преддверии 8 марта, в выборку попали 10 позиций товаров и услуг, цены на которые публикуются в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

«Среди них четыре позиции показали темп роста цен, превышающий общую инфляцию за 2024 год, которая ... составила 9,52%. В период с января 2024 по январь 2025 года наиболее существенно выросли цены на свежесрезанные цветы — на 19,3%», — поделился Тренин.

Он добавил, что другие товары подорожали за год менее значительно. К примеру, гаджеты, такие как планшеты и беспроводные наушники, подорожали на 4,7% и 0,7% соответственно.

До этого доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина рассказала, что некоторые подарки, которые обычно дарят на 8 Марта, могут вызвать аллергию.

Ранее флорист рассказала, какие цветы нельзя дарить на 8 Марта.

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