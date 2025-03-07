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Врач раскрыла, какие подарки на 8 Марта могут вызвать аллергию

Врач Ильина: фигурное мыло может вызвать аллергию
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Freepik.com

Некоторые подарки, которые обычно дарят на 8 Марта, могут вызвать аллергию. Об этом в беседе с RT предупредила доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина. В частности, по ее словам, речь идет о фигурном мыле в форме цветов и фруктов. Такая продукция содержит синтетические отдушки и красители, отметила специалист.

«В большинстве своем они являются аллергенами и могут вызывать нежелательные реакции у людей с повышенной чувствительностью», — рассказала Ильина.

Кроме того, опасность могут представлять подарки, сделанные из сплавов, содержащих никель, например украшения или пряжки на ремнях. Такие материалы могут стать причиной развития локализованной воспалительной реакции, добавила она.

Врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа до этого перечислила самые аллергенные цветы. По ее словам, чаще всего таковыми являются сильно пахнущие растения.

Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — также являются аллергенными. При этом самыми безопасными являются тюльпаны, уточнила эксперт.

Ранее врач назвала главных врагов аллергиков в марте.

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