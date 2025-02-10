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Спрогнозирован курс биткоина на март

Финансист Гончарова: в марте биткоин будет стоить $110-115 тысяч
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Pexels

Курс биткоина в марте составит $110-115 тыс. при оптимистичном сценарии, спрогнозировала для «Газеты.Ru» генеральный директор и основатель сети партнерских компаний RizzGo Ольга Гончарова.

«Если какой актив и может показать рост в марте, то это, скорее всего, будет именно биткоин. Его курс поддерживается интересом со стороны инвесторов, получивших в январе 2024 года инструмент для прямых инвестиций в крипторынок — спотовые биткоины ETF. Биткоин может увеличить свою долю на крипторынке, которая сейчас составляет 60%, и достигнуть $110-$115 тыс. в марте. Это может произойти даже на фоне падения курса других криптовалют, так как некоторые криптоинвесторы предпочитают переливать капитал из альткоинов в биткоин в условиях турбулентности, таким образом биткоин может только выиграть от нестабильной обстановки на рынке», — отметила Гончарова.

Но если торговое противостояние в мировой экономике усилится, не исключена еще одна распродажа на крипторынке, допустила эксперт. По ее словам, распродажа может локально привести курс биткоина к диапазону $85-$90 тыс.

7 февраля биткоин стоил более $97 тыс.

Ранее эксперт предрек дальнейшее снижение курса биткоина.

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