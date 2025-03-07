Раскрыта сумма чистой прибыли РЖД за 2024 год

Чистая прибыль «Российских железных дорог» (РЖД) по итогам 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 13,9 млрд рублей. Такая информация следует из отчетности холдинга, передает ТАСС.

«Выручка компании за 2024 год выросла на 8,6% в годовом выражении и достигла 2,9 трлн рублей. Прибыль от продаж снизилась на 2% и составила 365,2 млрд рублей», — говорится в документе.

В отчетности холдинга отмечается, что суммарные доходы ОАО «РЖД» за прошлый год год достигли 2,8 трлн рублей. Отмечается, что эта цифра выше уровня 2023 года на 8,6%. Что касается суммарных активов холдинга, то по итогам отчетного года они также выросли на 15,6%, достигнув отметки в 10,3 трлн рублей.

До этого газета «Известия» со ссылкой на сообщение заместителя генерального директора РЖД и начальника Центральной дирекции управления движением Михаила Глазкова писала, что средняя скорость движения поездов в России по итогам 2024 года снизилась на 2 км/ч, до 35,7 км/ч, что сопоставимо с уровнем 1992 года. Он объяснил такую ситуацию беспрецедентным переизбытком вагонов.

Также замгендиректора РЖД отмечал, что более 400 тысяч неиспользуемых вагонов создают заторы на железной дороге, что снижает среднюю скорость движения поездов.

Ранее был назван способ вывести Россию на новый уровень.