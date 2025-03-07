Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан связался с Украиной после атаки дронов на КТК

Астана ведет переговоры с Киевом по атаке дронов на инфраструктуру КТК
close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Казахстан по дипломатическим каналам связался с Украиной после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом заявил и вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов, передает ТАСС.

«По информации, предоставленной самим КТК, данный ущерб вычисляется, на данный момент консорциум сам за свой счет проводит реконструкцию и ремонт данной станции», — заявил он.

Он отметил, что «по дипломатическим каналам наши службы ведут переговоры с украинской стороной».

Станция попала под удар украинских беспилотников 17 февраля. Она получила повреждения, но продолжает работать. В КТК после атаки сообщили, что «Кропоткинскую» временно выводили из эксплуатации, а прокачка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах. В частности, беспилотниками была разрушена крыша здания, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка. По оценке специалистов, восстановительные работы займут около двух месяцев.

Ранее Путин увидел связь между атакой ВСУ на КТК и европейскими санкциями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами