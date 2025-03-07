Казахстан связался с Украиной после атаки дронов на КТК

Астана ведет переговоры с Киевом по атаке дронов на инфраструктуру КТК

Казахстан по дипломатическим каналам связался с Украиной после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом заявил и вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов, передает ТАСС.

«По информации, предоставленной самим КТК, данный ущерб вычисляется, на данный момент консорциум сам за свой счет проводит реконструкцию и ремонт данной станции», — заявил он.

Он отметил, что «по дипломатическим каналам наши службы ведут переговоры с украинской стороной».

Станция попала под удар украинских беспилотников 17 февраля. Она получила повреждения, но продолжает работать. В КТК после атаки сообщили, что «Кропоткинскую» временно выводили из эксплуатации, а прокачка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах. В частности, беспилотниками была разрушена крыша здания, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка. По оценке специалистов, восстановительные работы займут около двух месяцев.

Ранее Путин увидел связь между атакой ВСУ на КТК и европейскими санкциями.