Российский бизнес обсуждал вопросы снятия санкций с главой Торговой палаты США

Российский бизнес обсуждал с главой Американской торговой палаты (AmCham) в России Робертом Эйджи сферы, с которых могут быть сняты первые санкции. Об этом сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РИА Новости.

«Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении готовить «белую книгу». Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы в частности поддержали», — сказал глава РСПП.

Шохин рассказал, что во время переговоров обсуждалась гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов и «то, что связано с безопасностью граждан».

Он добавил, что бизнес РФ также приветствует возвращение российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений.

7 марта исполнительный директор палаты Роберт Эйджи в интервью сообщил, что AmCham просит снятия санкций с авиации и банков.

Ранее сообщалось, что Белый дом изучает план возможного смягчения санкций в отношении России.