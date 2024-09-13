Банк России ограничил передачу данных клиентов иностранным банкам

Банк России выдал предписания дочерним структурам иностранных банков, запрещающие им дискриминировать российских клиентов при проведении банковских операций, включая трансграничные платежи. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы недавно направили «дочкам» европейских банков в России предписание, которое запрещает отказывать в проведении переводов в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону», — сообщила глава Банка России.

Регулятор также запретил дочерним структурам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы большой массив клиентской информации, включая персональные данные, для формирования «белых списков». Исключение составляет только информация, необходимая для проведения перевода.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ РФ видит давление на российские «дочки» иностранных банков, которые реагируют на это сегрегацией российской клиентской базы.

«Мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается [дочерними структурами иностранных банков], недопустима. «Дочки» европейских и других иностранных банков в РФ созданы по российским законам, работают в российском правовом поле», — заявила председатель ЦБ.

В августе киргизский MBank приостановил на неопределенный срок денежные переводы через российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф и МТС-банк. Эта мера последовала за предупреждениями Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) о рисках вторичных санкций против иностранных банков за сотрудничество с российскими организациями, попавшими под ограничения.

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