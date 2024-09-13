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Эксперт оценил, когда могут отменить ограничения на снятие наличной валюты

BitRiver: ограничения на снятие наличной валюты в РФ продлятся до отмены санкций

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Depositphotos

Ограничения на снятие россиянами наличной валюты могут продлиться бесконечно долго — по крайней мере, пока не будут отменены западные санкции. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Эти ограничения, по крайней мере, не позволяют рублю сильно обесцениться, и значит, они работают. Поэтому ЦБ РФ не будет торопиться с отменой ограничений. Для самих вкладчиков эти ограничения достаточно критичны, учитывая, что открывать вклады в иностранной валюте все меньше и меньше желающих. Но здесь еще играют роль низкие процентные ставки по вкладам в валюте», — сказал Лобода.

По его мнению, россиянам лучше хранить деньги в рублях в надежных банках. Процентные ставки по рублевым вкладам высокие (18-22%. — прим. ред.), а проблемы со снятием рублей по истечении срока вклада не возникает.

ЦБ 6 сентября продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты. Они будут действовать до 9 марта 2025 года. Для россиян, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, действует лимит на снятие валюты в сумме остатка на тот день, но не более $10 тыс. или эквивалента в евро. В рублях можно снимать суммы без ограничений.

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