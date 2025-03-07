Из «Газпром нефтехим Салавата» могли вывести 150 млрд рублей

В иске ГП заявлено о выведенных из «Газпром нефтехим Салавата» 150 млрд рублей

Бывшие топ-менеджеры могли вывести из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иск Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что, согласно исковому заявлению, к этому причастны бывший глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и бывший топ-менеджер энергоблока группы «Газпром» Алексей Митюшов.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура РФ направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров «Газпрома» Селезнева и Митюшова, а также Юлии Симаковой в различных предприятиях. Фрунзенский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал данное исковое заявление. Генеральная прокуратура считает, что ответчики завладели активами нелегальным образом и в настоящее время принимают меры для их легализации и переоформлению на иных лиц, а также занимаются переводом в офшорные структуры.

Ранее ГП РФ попросила обратить в доход государства 100% акций «Производственной компании «Борец».