Генпрокуратура потребовала передать РФ крупнейшего производителя насосов для нефтедобычи

Генеральная прокуратура России попросила обратить в доход государства 100% акций «Производственной компании «Борец» — крупнейшего в стране производителя установок насосов для нефтедобычи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

Отмечается, что в нарушение законодательства РФ холдинг «Борец», включающий стратегически значимые предприятия, оказался под контролем резидентов недружественных стран, включая бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом). По данным ГП, владельцы вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и «удерживают его под иностранным управлением».

В январе сообщалось, что бывшие собственники национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционеры группы компаний «Ариант» не смогли опротестовать в суде национализацию предприятия и активов. В 2024 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, согласно которому приватизация заводов ЧЭМК и «Арианта» в 1990-х была проведена незаконно, и передал их в собственность государства.

Ранее сообщалось, что российский бюджет получит дополнительный доход от приватизации в 2024 году.