Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мировая торговля кофе почти остановилась

Reuters: мировая торговля кофе сократилась до минимума на фоне резкого роста цен
close
Freepik.com

Мировые продавцы и фирмы, занимающиеся обжариванием кофе, сократили закупки до минимума из-за резкого роста цен на сырье, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления участников ежегодного съезда Национальной ассоциации производителей кофе, который прошел в Хьюстоне.

По информации участников, торговля кофе сократилась до наименьших объемов на фоне 70-процентного подорожания фьючерсов на кофе арабика на бирже ICE.

Как отметил гендиректора ELCAFE C.A. в Эквадоре Ренан Чуэйри, в 2025 году производитель растворимого кофе впервые не смог продать ожидаемый годовой объем продукции к марту, поскольку существенное повышение цен на остальные товары заставляет покупателей отказываться от тех продуктов, которые не являются остро необходимыми.

В начале февраля экономист, старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Иванов сообщил, что стоимость кофе сорта арабика в перспективе ближайших 2-3 лет останется высокой. По мнению Иванова, в результате высоких цен на арабику покупатели станут активнее переключаться на другой сорт — робусту, чья доля в мировом потреблении продолжит расти.

Экономист объяснил рост стоимости на кофе падением объема урожая в Бразилии из-за засухи, сокращением производства в Колумбии, сокращением объема предложения робусты, поставляемой из Вьетнама. На эту страну также обрушилась засуха, что привело к обрушению экспортных поставок.

Ранее одна неожиданная страна выразила готовность нарастить поставки кофе в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами