Мировая торговля кофе почти остановилась

Мировые продавцы и фирмы, занимающиеся обжариванием кофе, сократили закупки до минимума из-за резкого роста цен на сырье, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления участников ежегодного съезда Национальной ассоциации производителей кофе, который прошел в Хьюстоне.

По информации участников, торговля кофе сократилась до наименьших объемов на фоне 70-процентного подорожания фьючерсов на кофе арабика на бирже ICE.

Как отметил гендиректора ELCAFE C.A. в Эквадоре Ренан Чуэйри, в 2025 году производитель растворимого кофе впервые не смог продать ожидаемый годовой объем продукции к марту, поскольку существенное повышение цен на остальные товары заставляет покупателей отказываться от тех продуктов, которые не являются остро необходимыми.

В начале февраля экономист, старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Иванов сообщил, что стоимость кофе сорта арабика в перспективе ближайших 2-3 лет останется высокой. По мнению Иванова, в результате высоких цен на арабику покупатели станут активнее переключаться на другой сорт — робусту, чья доля в мировом потреблении продолжит расти.

Экономист объяснил рост стоимости на кофе падением объема урожая в Бразилии из-за засухи, сокращением производства в Колумбии, сокращением объема предложения робусты, поставляемой из Вьетнама. На эту страну также обрушилась засуха, что привело к обрушению экспортных поставок.

Ранее одна неожиданная страна выразила готовность нарастить поставки кофе в Россию.