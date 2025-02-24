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Одна неожиданная страна выразила готовность нарастить поставки кофе в Россию

Аналитик Суасо: в Гондурасе готовы нарастить продажу кофейных зерен России
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В Гондурасе выразили готовность нарастить поставки кофейных зерен в Россию вместо стран Евросоюза, которые на сегодняшний день являются одними из главных поставщиков этой продукции из центральноамериканской страны, заявил вице-президент Гондурасского института кофе Марио Суасо, пишет агентство ТАСС.

В настоящее время главным рынком сбыта кофейных зерен для Гондураса являются США и ЕС, отметил Суасо. По его словам, Тегусигальпа ищет альтернативные рынки, чтобы иметь возможность диверсифицировать экспорт. Гондурас видит в России перспективный рынок сбыта для кофейных зерен, добавил Суасо.

В первой половине февраля российская кофеобжарочная компания «МилФудс» сообщила, что за прошлый год цены на робусту выросли больше чем в два раза, а стоимость арабики увеличилась на 80%. Также в компании утверждали, что на фоне рисков неурожая в ключевых странах-производителях (Бразилии и Вьетнаме) биржевая стоимость в начале 2025 года выросла до максимума за последние 47 лет.

В середине февраля бренд-директор одного из лидеров e-commerce в категории «Кофе в зернах», компании-производителя кофе LAST WISH Ирина Бабина в беседе с «Газетой.Ru» назвала семь ключевых тенденций на российском кофейном рынке. Первое — рост и корректировка цен.

Ранее стало известно, как вырастут цены на кофе в 2025 году.

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