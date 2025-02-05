Экономист рассказал о ценах на кофе на ближайшие 2-3 года

Стоимость кофе сорта арабика в перспективе ближайших 2-3 лет останется высокой, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение экономиста, старшего преподавателя кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Иванова.

По мнению Иванова, в результате высоких цен на арабику покупатели станут активнее переключаться на другой сорт — робуста, чья доля в мировом потреблении продолжит расти.

Экономист объяснил рост стоимости на кофе падением объема урожая в Бразилии из-за засухи, сокращением производства в Колумбии, сокращением объема предложения робусты, поставляемой из Вьетнама. На эту страну также обрушилась засуха, что привело к обрушению экспортных поставок.

На прошлой неделе РИА Новости со ссылкой на информацию российской кофеобжарочной компании «МилФудс» написало, что за прошлый год цены на робусту выросли больше чем в два раза, а стоимость арабики увеличилась на 80%.

В компании пояснили, что стоимость кофе зависит от остатков на биржевых складах, законодательных инициатив и инфляции. Кроме того, поставки арабики могут снизиться из-за неурожая зерен. Робуста более устойчива к климатическим изменениям, но вкус у этих сортов кофе разный, поэтому она не сможет полностью заместить арабику.

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