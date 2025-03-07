Киев и Пекин договорились об экспорте украинского гороха в Китай

Китай и Украина подписали протоколы о поставках аграрной продукции в КНР

Киев и Пекин оформили два протокола о поставках гороха и продуктов водного промысла с Украины в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Подписи в документах 6 марта поставили китайский посол в Киеве Ма Шэнкунь и глава Госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей Сергей Ткачук.

По словам дипломата КНР, сотрудничество Пекина и Киева в сфере сельского хозяйства имеет «большой потенциал», а стороны дополняют друг друга. Он также заверил, что Китай будет и дальше укреплять соответствующее взаимодействие с Украиной.

5 марта официальный представитель МИД КНР Линь Цзян заявил, что Китай видит новые тенденции в процессе политического урегулирования украинского кризиса.

Комментируя встречу лидеров европейских стран по Украине в Лондоне, дипломат подчеркнул, что Китай всегда придерживался концепции «четырех условий», предложенной председателем КНР Си Цзиньпином, и выразил надежду на то, что стороны через диалог и консультации смогут найти устойчивые и долгосрочные решения, учитывающие взаимные интересы.

Ранее в Китае пообещали совместно с Россией продвигать правильный взгляд на историю.