В США взлетели цены на неожиданный продукт

Стоимость куриных яиц в 2025 году может подскочить из-за эпидемии птичьего гриппа, который продолжает уничтожать птицеводческие фермы по всей стране. сообщили на сайте телеканала CBS News.

Из-за угрозы в том числе сеть магазинов Market Basket в штате Массачусетс попросила покупателей ограничить количество покупок двумя коробками на семью. Житель Лас-Вегаса сообщил, что наткнулся на пустые полки с куриными яйцами в местном продуктовом магазине.

Как сообщают на сайте телеканала, в среднем в декабре 2024 года дюжина яиц в США продавалась по $4,15. Это на 60% больше, чем в 2023 году, и на 160% больше, чем в 2019 году, когда потребители платили $1,41 за ту же упаковку. Как спрогнозировали в минсельхозе США, в 2025 году цены на яйца могут подскочить еще на 20%.

На этой неделе агентство Reuters написало, что если власти США действительно введут пошлины на импорт меди и алюминия, то это обернется ростом цен на товары и услуги внутри страны для американцев. В качестве причины такого развития событий назвали дефицит внутреннего производства.

Ранее Трамп пригрозил мировым компаниям тарифами в случае отказа производить товары в США.