Торговая палата США оценила, сколько компаний могут вернуться в Россию в этом году

Торговая палата США заявила, что в 2025 году в РФ могут вернуться 4–5 компаний

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи допустил возвращение в страну нескольких компаний из США в 2025 году. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Мой прогноз, что в этом году, может быть, несколько компаний только возобновят работу», — сказал Эйджи, отметив, что речь может идти о четырех-пяти компаниях из сектора потребительских товаров.

При этом он подчеркнул, что огромной очереди на возвращение нет, но «некоторые компании интересуются, подключаются, звонят юристы, держат, как говорят, руку на пульсе».

Есть несколько сценариев в зависимости от категории компании. Глава AmCham Russia отметил, что проще будет вернуться бизнесу, у которого есть опцион на обратный выкуп, и тем, кто оставил представительство в России, а сложнее тем, кто продал все активы.

Компаний, которым «можно сразу прийти и начинать работу, от 10 до 20% от общего числа ушедших. Речь идет о тех, кто прекратил работу в 2022 году и продал свои бизнесы с опционами до пяти лет, добавил он.

До этого эксперты сообщали, что Toyota может вернуться в Россию через 2-3 года минимум.

Ранее H&M ликвидировал юрлицо в России.