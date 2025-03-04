Стали известны предварительные сроки возвращения Toyota в Россию

«Рольф»: Toyota может вернуться в Россию через 2-3 года минимум

При самых благоприятных раскладах Toyota вернется на российский рынок через два или три года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов и дилеров.

«Бренд, несомненно, называется в числе первых претендентов на возвращение. Но в любом случае это политический вопрос. Как только японская сторона поймет, что можно активировать процесс официальных продаж в России, это будет сделано. А сейчас, конечно, ведется работа по подготовке различных сценариев налаживания деятельности в стране»,— сообщает автор Telegram-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов.

По словам директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, при благоприятных раскладах, в первую очередь, геополитических, Toyota вернется на российский рынок через два или три года минимум.

По мнению генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, возвращение в Россию иностранных брендов должно пройти постепенно: сначала начнут поставлять запасные части и восстанавливать сервисные решения.

Кроме того, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич считает, что ушедшие из страны марки допускают разные сценарии возвращения после снятия санкций, поскольку для большинства из них российский рынок был одним из самых прибыльных.

Ранее сообщалось, что дилеры не верят в возвращение зарубежных автобрендов в РФ.