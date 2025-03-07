Россиянам рассказали о повышении социальной пенсии с 1 апреля

Средний размер социальной пенсии в России вырастет с 1 апреля на 14,75%, до 15 505 рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

По ее словам, традиционная индексация пенсионных выплат произойдет 1 апреля.

«Средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)», — заявила Солодовникова.

Эксперт отметила, что получать такие пенсии могут россияне, которые не имет права на любой другой вид пенсии. Солодовникова подчеркнула, что социальные выплаты назначаются на пять лет позже общеустановленного срока в 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин. Кроме того, получать соцпенсию могут по случаю потери кормильца или при инвалидности.

До этого в пресс-службе Роскачества сообщили, что в настоящее время россиянам не нужен непрерывный трудовой стаж для пенсии.

В ведомстве объяснили, что минимальный страховой стаж — это минимальное количество лет, которое необходимо отработать, чтобы иметь право на назначение пенсии по старости, и в него включаются периоды работы, за которые начислялись или уплачивались страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования.

Ранее в Госдуме рассказали, возможна ли индексация пенсий выше уровня инфляции.