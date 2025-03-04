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В Госдуме рассказали, возможна ли индексация пенсий выше уровня инфляции

Депутат Бессараб: индексация пенсий выше инфляции возможна не в текущих условиях
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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Индексация пенсий россиян выше уровня инфляции возможна, но не в текущих условиях. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сегодня об этом [индексации пенсий выше уровня инфляции] очень сложно говорить, потому что у нас уже дефицитный федеральный бюджет. Поскольку страховые пенсии формируются из фонда Социального страхования, у нас фонд обеспечивает пенсионные отчисления. Но вместе с тем, чтобы повысить [пенсии] существенно, нужно, конечно, развивать [российскую] экономику. То есть я не исключаю, что это будет возможно, но не в тех условиях, в которых мы сейчас оказались. Да, у нас трудоспособного населения становится меньше. У нас сегодня 75 млн работающих россиян и почти 43 млн пенсионеров», — отметила Бессараб.

Вместе с тем, по ее словам, потребность пенсионного фонда покрывается более чем на 85%. Депутат отметила, что это хороший процент, который достигается за счет повышения страховых взносов на пенсии россиян.

«Поэтому, в общем-то, у нас достаточно большой бюджет [на пенсии]. Естественно, пенсии растут за счет этого», — отметила депутат.

В январе 2025 года средняя пенсия россиян достигла 24 тыс. рублей. В январе 2025 года выплаты были повышены на 7,3%, а с февраля — на 9,5% (+была доиндексация за январь). По данным Росстата, инфляция в России в 2024 году достигла 9,52%.

Ранее была была зарплата, нужная для пенсии от 50 тыс. рублей.

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